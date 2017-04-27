En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,85 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F.", yüzde 0,95 ile de "Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF)" ve "Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF)" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. 0,021286 1,85 Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) 7,201519 0,95 Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) 0,090797 0,95 Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,337801 0,72 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014242 0,52 Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,026422 0,47 İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon 0,031615 0,47 Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,043640 0,43 İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon 0,211216 0,38 Global Md Portföy İkinci Hisse Senedi F. (H.S.Y.F) 0,022221 0,37

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)