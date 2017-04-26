En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,19 ile "Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu", yüzde 1,12 ile "HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.)" ve yüzde 1,04 ile "Fokus Portföy Hisse Sen. F. (Hisse Sen. Yoğ.)" ve "Halk Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF)" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,018386 1,19 HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) 0,033346 1,12 Fokus Portföy Hisse Sen. F. (Hisse Sen. Yoğ.) 0,098951 1,04 Halk Portföy Hisse Senedi Fonu(HSYF) 0,257107 1,04 HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (H.S.Y.) 0,086035 0,98 Ziraat Portföy Hisse Senedi Fonu (H.S.Y.F.) 0,123478 0,98 Finans Portföy BIST-30 End. Hisse Sen. Yoğun BYF 46,598419 0,97 İş Portföy Yönetimi BIST 30 Hisse Sen. Yoğun BYF 31,068380 0,97 Finans Portföy Dow Jones İst. 20 H. Sen. Yoğ. BYF 32,874912 0,97 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,386187 0,95

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)