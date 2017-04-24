En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,89 ile Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon, yüzde 0,69 ile Finans Portföy Dow Jones İst. 20 H. Sen. Yoğ. BYF ve yüzde 0,63 ile Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.) oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon 1,307666 0,89 Finans Portföy Dow Jones İst. 20 H. Sen. Yoğ. BYF 31,954595 0,69 Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.) 30,991586 0,63 Burgan Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,052338 0,57 Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) 0,032468 0,57 HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (H.S.Y.) 0,083603 0,54 Finans Portföy BIST-30 End. Hisse Sen. Yoğun BYF 45,285408 0,54 Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,087477 0,54 İş Portföy Yönetimi BIST 30 Hisse Sen. Yoğun BYF 30,193875 0,54 Yapı Kredi Port. BİST 30 En.Hi.Se.(H.S.Y.F.) 0,055733 0,54

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)