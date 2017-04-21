En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 2,97 ile "İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon)", yüzde 1,69 ile "Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon)" ve yüzde 1,45 ile "Deniz Port. BIST 100 End. His. Sen. F. (H. S.Y.F.)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 2,97 ile "İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon)", yüzde 1,69 ile "Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon)" ve yüzde 1,45 ile "Deniz Port. BIST 100 End. His. Sen. F. (H. S.Y.F.)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon)
|0,044037
|2,97
|Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon)
|1,061725
|1,69
|Deniz Port. BIST 100 End. His. Sen. F. (H. S.Y.F.)
|0,059013
|1,45
|Burgan Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,052039
|1,42
|HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.)
|0,032153
|1,41
|Deniz Port. Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ. F.)
|0,172660
|1,41
|Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)
|0,110217
|1,37
|Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF
|16,689555
|1,35
|Finans Portföy BIST-30 End. Hisse Sen. Yoğun BYF
|45,041994
|1,34
|HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (H.S.Y.)
|0,083153
|1,34
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