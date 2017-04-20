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En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 0,99 ile "İş Portföy BIST Tek. A. S. E. H. S. Fon (His. Sen. Yoğ. Fon)", yüzde 0,88 ile "İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.)" ve yüzde 0,65 ile "Actus Portföy Hisse Senedi Fonu" oldu.

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 0,99 ile "İş Portföy BIST Tek. A. S. E. H. S. Fon (His. Sen. Yoğ. Fon)", yüzde 0,88 ile "İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.)" ve yüzde 0,65 ile "Actus Portföy Hisse Senedi Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) 0,042766 0,99
İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.) 0,027019 0,88
Actus Portföy Hisse Senedi Fonu 1,105433 0,65
Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) 0,091750 0,64
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) 7,256575 0,62
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,025863 0,43
Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu 1,121793 0,39
Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,193453 0,30
Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,478404 0,27
Meksa portföy Birinci Değişken Fon 0,069579 0,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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