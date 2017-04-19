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En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,62 ile "Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.)", yüzde 1,55 ile "İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon)" ve yüzde 1,52 ile "Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF" oldu.

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,62 ile "Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.)", yüzde 1,55 ile "İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon)" ve yüzde 1,52 ile "Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.) 30,824238 1,62
İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) 0,042346 1,55
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 16,679218 1,52
İş Port. BIST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,055529 1,39
Halk Portföy Hisse Senedi Fonu(HSYF) 0,248744 1,38
Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,110109 1,36
Kare Portföy His. Sen. F(HSYF) 0,054687 1,33
Finans Portföy İkinci His.Sen.F (HSYF) 0,142925 1,26
Fokus Portföy Hisse Sen. F. (Hisse Sen. Yoğ.) 0,095023 1,17
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. F. (His.Sen.Yoğ) 0,019687 1,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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