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En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,71 ile "Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.)", yüzde 1,58 ile "Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.)" ve yüzde 1,41 ile "Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)" oldu.

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,71 ile "Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.)", yüzde 1,58 ile "Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.)" ve yüzde 1,41 ile "Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,024744 1,71
Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,301565 1,58
Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,031987 1,41
İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.) 0,026772 1,39
Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) 0,015827 1,36
Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,469591 1,33
Yapı Kredi Port. ÖPY H.S.Ö.F(H.S.Y.F.) 0,012092 1,27
Troya Portföy Hisse Senedi (Hisse Yoğun) Fonu 1,173604 1,23
Global Md Portföy İkinci Hisse Senedi F. (H.S.Y.F) 0,021274 1,13
Halk Portföy Hisse Senedi Fonu(HSYF) 0,245362 1,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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