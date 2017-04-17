En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,72 ile "Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF", yüzde 1,66 ile "Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)" ve yüzde 1,35 ile "İş Port. BIST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,72 ile "Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF", yüzde 1,66 ile "Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)" ve yüzde 1,35 ile "İş Port. BIST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF
|16,368703
|1,72
|Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)
|0,108273
|1,66
|İş Port. BIST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,054682
|1,35
|Ashmore Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,023525
|0,79
|TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,210927
|0,77
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015075
|0,75
|Finans Portföy Gümüş BYF
|14,741598
|0,73
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon
|0,043936
|0,71
|Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu
|0,059713
|0,70
|İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|0,037652
|0,70
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