En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 0,82 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,68 ile "Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,56 ile "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 0,82 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,68 ile "Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,56 ile "TEB Portföy Altın Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Finans Portföy Gümüş BYF
|14,634674
|0,82
|Finans Portföy Altın BYF
|13,935803
|0,68
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,039055
|0,56
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,036686
|0,55
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|141,411826
|0,55
|ING Portföy Altın Fonu
|0,017815
|0,55
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,405201
|0,54
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,011212
|0,54
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037033
|0,54
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,022877
|0,54
-
Binlerce kişinin ödemeleri bugün hesaba yatıyor!
-
Evlenecek çiftlere kuyumculardan yeni yöntem!
-
Dudak uçuklatan ikramiyeyi iki kişi paylaştı!
-
İşte İstanbul'un trafik sorununu çözecek çılgın proje!
-
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor!
-
Bakan sinyali verdi! KDV uygulamaları kaldırılacak
-
Dolar değer kaybetmeye devam ediyor
-
Alparslan Türkeş'in eşi referandum kararını açıkladı