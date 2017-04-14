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En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 0,82 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,68 ile "Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,56 ile "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 0,82 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,68 ile "Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,56 ile "TEB Portföy Altın Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Finans Portföy Gümüş BYF 14,634674 0,82
Finans Portföy Altın BYF 13,935803 0,68
TEB Portföy Altın Fonu 0,039055 0,56
Ak Portföy Altın Fonu 0,036686 0,55
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 141,411826 0,55
ING Portföy Altın Fonu 0,017815 0,55
HSBC Portföy Altın Fonu 1,405201 0,54
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,011212 0,54
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,037033 0,54
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,022877 0,54
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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