En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 0,79 ile "Gedik Portföy Karma Fon", yüzde 0,62 ile "Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF" ve yüzde 0,61 ile "Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Gedik Portföy Karma Fon 0,647225 0,79 Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 16,372206 0,62 Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,108286 0,61 İş Port. BİST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,054742 0,58 Oyak Portföy Birinci Değişken Fon 0,020351 0,41 Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,292799 0,31 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,758675 0,30 Gedik Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,062237 0,29 Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,024726 0,28 Ashmore Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) 0,026783 0,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)