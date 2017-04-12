En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 2,31 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,46 ile "Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,35 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 2,31 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,46 ile "Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,35 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Finans Portföy Gümüş BYF
|14,668455
|2,31
|Finans Portföy Altın BYF
|13,998996
|1,46
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|142,097995
|1,35
|Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF)
|0,015769
|1,01
|Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
|1,195741
|0,29
|Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu
|1,124673
|0,28
|Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,030732
|0,28
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF)
|0,917037
|0,27
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,022734
|0,26
|Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF)
|0,091608
|0,23
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