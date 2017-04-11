En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 5,94 ile "Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF", yüzde 5,64 ile "Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)" ve yüzde 5,59 ile "İş Port. BIST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 16,410990 5,94 Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,108496 5,64 İş Port. BIST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,054842 5,59 Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.) 30,847021 4,29 Finans Portföy Dow Jones İst. 20 H. Sen. Yoğ. BYF 31,485207 3,57 HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (H.S.Y.) 0,082376 3,44 ING Portföy Birinci His. Sen. F(HSY) 3,292013 3,44 İş Portföy Yönetimi BIST 30 Hisse Sen. Yoğun BYF 29,743320 3,44 Finans Portföy BIST-30 End. Hisse Sen. Yoğun BYF 44,613452 3,43 İş Portföy Temettü Ödeyen Şir.His.Sen.F. (HYF) 1,442110 3,31

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)