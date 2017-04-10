En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,69 ile "Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,55 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,19 ile "Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,69 ile "Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,55 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,19 ile "Finans Portföy Gümüş BYF" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Finans Portföy Altın BYF
|13,976444
|1,69
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|141,967760
|1,55
|Finans Portföy Gümüş BYF
|14,789744
|1,19
|Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.)
|0,024535
|1,18
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,022883
|1,12
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,039043
|1,11
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,021474
|1,10
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,036673
|1,09
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037025
|1,08
|İş Portföy Altın Fonu
|0,017747
|1,08
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