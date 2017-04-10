En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,69 ile "Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,55 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,19 ile "Finans Portföy Gümüş BYF" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Altın BYF 13,976444 1,69 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 141,967760 1,55 Finans Portföy Gümüş BYF 14,789744 1,19 Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,024535 1,18 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,022883 1,12 TEB Portföy Altın Fonu 0,039043 1,11 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,021474 1,10 Ak Portföy Altın Fonu 0,036673 1,09 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,037025 1,08 İş Portföy Altın Fonu 0,017747 1,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)