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En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,58 ile "Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)", yüzde 1,35 ile "Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF" ve yüzde 1,04 ile "Ziraat Portföy Gay. Y. Or. Sek. His. Sn. F.(H S.Y)" oldu.

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,58 ile "Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)", yüzde 1,35 ile "Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF" ve yüzde 1,04 ile "Ziraat Portföy Gay. Y. Or. Sek. His. Sn. F.(H S.Y)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,100003 1,58
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 14,959376 1,35
Ziraat Portföy Gay. Y. Or. Sek. His. Sn. F.(H S.Y) 0,986787 1,04
İş Portföy BIST Mali End. His. Sen. Fon (H.S.Yoğ.) 0,051201 0,95
Kare Portföy His. Sen. F(HSYF) 0,052154 0,88
Halk Portföy Hisse Senedi Fonu(HSYF) 0,225471 0,87
Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.) 28,593806 0,85
Deniz Port. Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ. F.) 0,161589 0,84
Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,031106 0,82
ICBC Turkey Portföy His. Sen. F(HSYF) 6,361895 0,79
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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