Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Ara
BİST 83.525 %0,48
DOLAR 3,8632 %1,09
EURO 4,1386 %0,69
PARİTE 1,0704 %-0,44
ALTIN 147,49 %0,02
FAİZ 11,44 %0,70
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 2,62 ile "Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu", yüzde 2,32 ile "Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 2,30 ile "Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 2,62 ile "Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu", yüzde 2,32 ile "Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 2,30 ile "Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,025883 2,62
Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,043642 2,32
Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,357141 2,30
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 34,898693 2,23
Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,019042 2,22
Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon 0,034340 2,18
İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,049114 2,15
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 375,173660 2,10
Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014894 2,08
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. 0,021264 1,99
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>