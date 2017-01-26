En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 2,62 ile "Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu", yüzde 2,32 ile "Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 2,30 ile "Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,025883 2,62 Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,043642 2,32 Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,357141 2,30 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 34,898693 2,23 Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,019042 2,22 Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon 0,034340 2,18 İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,049114 2,15 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 375,173660 2,10 Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014894 2,08 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. 0,021264 1,99

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)