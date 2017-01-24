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En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 0,98 ile "Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon", yüzde 0,82 ile "Garanti Portföy GARBO Uzun Endks Borç. Arç. F" ve yüzde 0,81 ile "Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu" oldu.

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 0,98 ile "Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon", yüzde 0,82 ile "Garanti Portföy GARBO Uzun Endks Borç. Arç. F" ve yüzde 0,81 ile "Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon 0,014150 0,98
Garanti Portföy GARBO Uzun Endks Borç. Arç. F 0,030143 0,82
Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,165504 0,81
TEB Portföy İkinci Uzn. Vad. Kam. Borç. Arç.F 0,177586 0,80
Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu 0,546912 0,79
İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,039574 0,77
HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,399524 0,76
Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğun) 0,038297 0,69
Ziraat Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,011242 0,66
Yapı Kredi Port. İkinci Değişken Fon 0,015006 0,62
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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