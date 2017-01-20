En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,75 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,71 ile "Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon" ve yüzde 0,57 ile "Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 375,053147 1,75 Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,198993 0,71 Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014765 0,57 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 34,132716 0,50 Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu 3,742074 0,43 Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,059250 0,43 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,286259 0,42 Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,254124 0,41 İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,048623 0,38 İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,023239 0,38

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)