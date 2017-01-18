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En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,90 ile "Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF", yüzde 1,71 ile "Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.)" ve yüzde 1,68 ile "Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)" oldu.

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,90 ile "Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF", yüzde 1,71 ile "Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.)" ve yüzde 1,68 ile "Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 13,667491 1,90
Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,183073 1,71
Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,091849 1,68
Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,021998 1,63
Ak Portföy Altın Fonu 0,036048 1,62
TEB Portföy Altın Fonu 0,038275 1,60
İş Portföy Altın Fonu 0,017426 1,59
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,021082 1,59
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,022496 1,59
Fiba Portföy Altın F. 0,013371 1,58
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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