En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,34 ile "İş Portföy BIST Tek. A. S. E. H. S. Fon (His. Sen. Yoğ. Fon)", yüzde 0,96 ile "Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F (H. S. Y.)" ve yüzde 0,75 ile "İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) 0,036696 1,34 Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,021645 0,96 İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.) 0,026421 0,75 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF) 0,803978 0,74 Finans Portföy Gümüş BYF 13,788275 0,65 Finans Portföy Altın BYF 13,496328 0,63 Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 14,025251 0,62 Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) 7,079825 0,61 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 137,481904 0,59 İş Portföy İş Bankası İşt.End.His.Sen.(H.S.Yoğ.Fon 45,088069 0,57

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)