Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Ara
BİST 82.184 %0,58
DOLAR 3,7939 %-0,49
EURO 4,0611 %0,46
PARİTE 1,0702 %0,96
ALTIN 148,03 %0,46
FAİZ 11,37 %0,00
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,34 ile "İş Portföy BIST Tek. A. S. E. H. S. Fon (His. Sen. Yoğ. Fon)", yüzde 0,96 ile "Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F (H. S. Y.)" ve yüzde 0,75 ile "İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.)" oldu.

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,34 ile "İş Portföy BIST Tek. A. S. E. H. S. Fon (His. Sen. Yoğ. Fon)", yüzde 0,96 ile "Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F (H. S. Y.)" ve yüzde 0,75 ile "İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) 0,036696 1,34
Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,021645 0,96
İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.) 0,026421 0,75
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF) 0,803978 0,74
Finans Portföy Gümüş BYF 13,788275 0,65
Finans Portföy Altın BYF 13,496328 0,63
Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 14,025251 0,62
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) 7,079825 0,61
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 137,481904 0,59
İş Portföy İş Bankası İşt.End.His.Sen.(H.S.Yoğ.Fon 45,088069 0,57
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>