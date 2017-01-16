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En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,43 ile "Global Md Portföy İkinci Hisse Senedi F. (H.S.Y.F)", yüzde 1,39 ile "Gedik Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,22 ile "İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.)" oldu.

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,43 ile "Global Md Portföy İkinci Hisse Senedi F. (H.S.Y.F)", yüzde 1,39 ile "Gedik Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,22 ile "İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Global Md Portföy İkinci Hisse Senedi F. (H.S.Y.F) 0,019614 1,43
Gedik Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,056896 1,39
İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.) 0,026224 1,22
Ak Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) 1,462942 1,15
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 371,793329 1,03
Burgan Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,044393 0,98
Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) 0,996199 0,98
Ata Portföy İkinci His. Sen. F(HSYF) 0,016194 0,95
Ata Portföy Birinci His. Sen. F(HSYF) 0,094443 0,95
Yapı Kredi Port. ÖPY Dördüncü Değişken Özel Fon 1,068013 0,92
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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