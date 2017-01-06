En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 2,38 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,18 ile "Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 2,01 ile "Finans Portföy Altın BYF" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Gümüş BYF 12,994596 2,38 Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,014503 2,18 Finans Portföy Altın BYF 12,608900 2,01 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 128,922343 1,99 Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,017786 1,66 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014774 1,55 Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,023859 1,51 Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF 0,013442 1,28 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,020637 1,21 İş Portföy Altın Fonu 0,016011 1,18

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)