En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,58 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,26 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" ve yüzde 1,25 ile "HSBC Portföy Altın Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:







Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Gümüş BYF 12,693079 1,58 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,019169 1,26 HSBC Portföy Altın Fonu 1,254955 1,25 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,020391 1,25 TEB Portföy Altın Fonu 0,034829 1,25 Ak Portföy Altın Fonu 0,032748 1,25 İş Portföy Altın Fonu 0,015825 1,25 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,012254 1,20 Burgan Portföy Altın Fonu 0,019023 1,20 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,033151 1,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)