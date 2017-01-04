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En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 2,40 ile "Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu", yüzde 2,31 ile "Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon", "Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 2,23 ile "Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu" oldu.

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 2,40 ile "Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu", yüzde 2,31 ile "Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon", "Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 2,23 ile "Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,01743 2,40
Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon 0,03122 2,31
Finans Portföy Gümüş BYF 12,49511 2,31
Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,01412 2,23
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 31,47303 1,98
Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF 0,01317 1,84
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 125,65016 1,61
Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,03222 1,58
İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,04574 1,50
Finans Portföy Altın BYF 12,27827 1,45
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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