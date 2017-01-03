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En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 0,78 ile "Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu", "Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF)", yüzde 0,77 ile "Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğun)" ve yüzde 0,76 ile "Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF)" oldu.

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 0,78 ile "Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu", "Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF)", yüzde 0,77 ile "Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğun)" ve yüzde 0,76 ile "Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,023282 0,78
Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) 0,088261 0,78
Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğun) 0,036655 0,77
Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) 0,014924 0,76
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) 6,989133 0,73
Finans Portföy A.B.D. Hazine Bon. Dolar Yab. BYF 346,197424 0,68
Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti 0,008927 0,63
Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,126278 0,62
Actus Portföy Hisse Senedi Fonu 1,046611 0,58
Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,235419 0,52


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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