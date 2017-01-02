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En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 2,85 ile "İş Portföy BIST Tek.End.His.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon)", yüzde 1,44 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF)" ve yüzde 1,05 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F." oldu.

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 2,85 ile "İş Portföy BIST Tek.End.His.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon)", yüzde 1,44 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF)" ve yüzde 1,05 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F." oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tek.End.His.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) 0,035796 2,85
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF) 0,789521 1,44
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. 0,019340 1,05
Ziraat Portföy Gay. Y. Or. Sek. His. Sn. F.(H S.Y) 0,965094 0,98
Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,020878 0,96
Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğun) 0,036375 0,93
İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,027174 0,90
Finans Portföy Gümüş BYF 12,346792 0,89
Finans Portföy Altın BYF 12,107718 0,89
Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,119305 0,81


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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