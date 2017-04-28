En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,61 ile "Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF", yüzde 0,60 ile "Halk Hayat ve Em. Gelir Ama.Kamu Brçl.Ar.Std. EYF" ve yüzde 0,59 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Büy. Amaç.Esn. Emk. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF 0,055013 0,61 Halk Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Brçl.Ar.Std. EYF 0,014166 0,60 Cigna Finans Em. ve Hay. Büy. Amaç.Esn. Emk. EYF 0,018777 0,59 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012614 0,58 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012952 0,57 Cigna Finans Em. ve Hay.Gr.Y.Gl.Am.Kamu Br.Ar.EYF 0,013993 0,55 Anadolu Hayat Em. Glr Am. Kamu Brç.Ar.Byz EYF 0,034346 0,52 Groupama Em. Katkı EYF 0,012967 0,51 Anadolu Hayat Em. Glr Am.Kamu Brç.Ar.EYF 0,053987 0,50 Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kamu Brç. Ar. EYF 0,051091 0,50

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)