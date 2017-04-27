En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,04 ile "Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF", yüzde 0,30 ile "Fiba Em. ve Hay. Gel.Ama.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF" ve yüzde 0,29 ile "Allianz Yaşam ve Em. Glr.Ama.2.K.D.B.Ar. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,059408 1,04 Fiba Em. ve Hay. Gel.Ama.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF 0,022250 0,30 Allianz Yaşam ve Em. Glr.Ama.2.K.D.B.Ar. EYF 0,027845 0,29 Anadolu Hayat Em. Glr Ama.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,040635 0,25 Allianz Hayat Em.Glr.Ama. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,038521 0,25 Vakıf Em. Gelir Ama. 2. Esnek EYF 0,021239 0,24 Aegon Emeklilik ve Hay. Dengeli EYF 0,050266 0,24 Anadolu Hayat Em. Büy.Ama.Yük.Ülk.Es. EYF 0,020636 0,22 Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,046375 0,22 AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Dış Borç.Ar. EYF 0,041968 0,21

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)