En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,99 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" yüzde 0,95 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Büy. Ama. Hisse Sen. EYF" ve yüzde 0,86 ile "Allianz Hayat Em. Büy. Ama. His. Sen. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,018583 0,99 Cigna Finans Em. ve Hay. Büy.Ama.Hisse Sen.EYF 0,041229 0,95 Allianz Hayat Em. Büy. Ama. His. Sen. EYF 0,076399 0,86 Anadolu Hayat Em. Büy.Ama.His.Sen.Beyaz EYF 0,040518 0,86 Allianz Yaşam ve Em. Büy. Ama.Hisse Sen. EYF 0,088785 0,86 Bnp Paribas Cardif Em. Büy. Amaç. Hisse Sen. EYF 0,063737 0,84 MetLife Em. ve Hay. Büy. Ama. Hisse Sen. EYF 0,020770 0,82 Axa Hayat ve Em. Büy. Ama. Hisse Sen. EYF 0,018878 0,81 Anadolu Hayat Em. Grup Büy. Ama.Hisse EYF 0,066989 0,80 Aegon Emeklilik ve Hay. Glr.Ama.Hisse Senedi EYF 0,081296 0,79

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)