En Fazla Kazandıran Bes Fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 0,56 ile AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF, yüzde 0,49 ile AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Ama. Hisse Sen. Grup EYF ve yüzde 0,48 ile AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Ama. Hisse Senedi EYF oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 0,56 ile AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF, yüzde 0,49 ile AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Ama. Hisse Sen. Grup EYF ve yüzde 0,48 ile AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Ama. Hisse Senedi EYF oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF
|0,055174
|0,56
|AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. Grup EYF
|0,045517
|0,49
|AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Senedi EYF
|0,028884
|0,48
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,027629
|0,48
|Groupama Em. Büy. Am. Hisse Sen. EYF
|0,048823
|0,46
|Groupama Em. Grp.Yön.Büy.Amaç.Hisse Sen. EYF
|0,024206
|0,45
|Cigna Finans Em. ve Hay. Büy. Amaç.Esn. Emk. EYF
|0,018552
|0,44
|Axa Hayat ve Em. Büy. Am. Hisse Sen. EYF
|0,018441
|0,44
|Ziraat Hayat ve Em. Büy. Am.Hisse Sen.EYF
|0,015505
|0,44
|Fiba Em. ve Hay. Büy.Amaç.His. Sen. EYF
|0,041304
|0,44
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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