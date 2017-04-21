En Fazla Kazandıran Bes Fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,33 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Senedi EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. Grup EYF", yüzde 1,32 ile "Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,33 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Senedi EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. Grup EYF", yüzde 1,32 ile "Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Senedi EYF
|0,028747
|1,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. Grup EYF
|0,045295
|1,33
|Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF
|0,017268
|1,32
|Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF
|0,086159
|1,24
|Allianz Hayat Em. Büy. Am. His. Sen. EYF
|0,074162
|1,23
|Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF
|0,039332
|1,23
|NN Hay. Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF
|0,091213
|1,19
|Ziraat Hayat ve Em. Büy. Am.Hisse Sen.EYF
|0,015437
|1,19
|MetLife Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. EYF
|0,020196
|1,19
|Groupama Em. Büy. Am. Hisse Sen. EYF
|0,048599
|1,18
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