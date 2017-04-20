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En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 0,66 ile "Vakıf Em. Grup Esnek Beyaz EYF", yüzde 0,24 ile "Vakıf Em. Gelir Ama. Grup Kamu Borç. Ar. Mavi EYF" ve yüzde 0,16 ile "Vakıf Em. Pera 1 Grup Değişken EYF" oldu.

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 0,66 ile "Vakıf Em. Grup Esnek Beyaz EYF", yüzde 0,24 ile "Vakıf Em. Gelir Ama. Grup Kamu Borç. Ar. Mavi EYF" ve yüzde 0,16 ile "Vakıf Em. Pera 1 Grup Değişken EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Vakıf Em. Grup Esnek Beyaz EYF 0,014075 0,66
Vakıf Em. Gelir Ama. Grup Kamu Borç.Ar.Mavi EYF 0,014357 0,24
Vakıf Em. Pera 1 Grup Değişken EYF 0,010641 0,16
Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek EYF 0,028744 0,15
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,010626 0,12
Vakıf Em. Gelir Am. Grup Esnek Alternatif EYF 0,014940 0,09
MetLife Em. ve Hay. Alt. Standart EYF 0,012584 0,08
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF 0,032132 0,07
Allianz Yaşam ve Em. Pera A Esnek Grup EYF 0,018421 0,05
Vakıf Em. Esnek EYF 0,043169 0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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