En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,24 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Büy.Ama.Hisse Sen.EYF", yüzde 1,05 ile "Fiba Em. ve Hay. Büy.Amaç.His. Sen. EYF" ve "Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Cigna Finans Em. ve Hay. Büy.Ama.Hisse Sen.EYF 0,040054 1,24 Fiba Em. ve Hay. Büy.Amaç.His. Sen. EYF 0,040967 1,05 Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,054143 1,05 Axa Hayat ve Em. Gel.Am.Kamu Dış Borç.Araç.EYF 0,017079 1,04 Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kar.Brç.Ar.EYF 0,037722 1,03 Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF 0,060422 1,03 Ziraat Hayat ve Em. Büy. Am.Hisse Sen.EYF 0,015359 1,01 Garanti Em. Hay. Grp.Yön.Glr Am.Kmu.D.B.A.EYF 0,041033 1,00 Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF 0,019901 1,00 Garanti Em. Hay. Glr Am.Kamu Dış Brç.Ar. 0,060289 1,00

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)