En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,07 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,92 ile "Vakıf Em. Büyüme Ama. Hisse Senedi EYF" ve yüzde 0,90 ile "Asya Em. ve Hay. Büy. Ama. Kat. His. Sen. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027182 1,07 Vakıf Em. Büyüme Ama. Hisse Senedi EYF 0,061012 0,92 Asya Em. ve Hay. Büy. Ama. Kat. His. Sen. EYF 0,019704 0,90 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,034317 0,87 Katılım Em. ve Hay. Büy.Amaç.Alt.His.Sen. EYF 0,013987 0,81 Fiba Em. ve Hay. Büy.Amaç.His. Sen. EYF 0,040540 0,77 Allianz Yaşam ve Em. Büy. Ama.Hisse Sen. EYF 0,084905 0,74 Cigna Finans Em. ve Hay. Büy.Ama.Hisse Sen.EYF 0,039562 0,73 Axa Hayat ve Em. Büy. Ama. Hisse Sen. EYF 0,018122 0,72 Halk Hayat ve Em. Büyüme Ama. Hisse Senedi EYF 0,016974 0,71

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)