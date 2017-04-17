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En Fazla Kazandıran Bes Fonları
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En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 0,74 ile "BNP Paribas Em. Gel. Ama.Bir.Kam.Dış.Borç.Arç. EYF", yüzde 0,68 ile "BNP Paribas Em. Gel. Amç.İkin.Kam.Dış.Bor.Arç.EYF" ve "Garanti Em. Hay. Grp.Yön.Glr Ama.Kmu.D.B.A.EYF" oldu.

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 0,74 ile "BNP Paribas Em. Gel. Ama.Bir.Kam.Dış.Borç.Arç. EYF", yüzde 0,68 ile "BNP Paribas Em. Gel. Amç.İkin.Kam.Dış.Bor.Arç.EYF" ve "Garanti Em. Hay. Grp.Yön.Glr Ama.Kmu.D.B.A.EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
BNP Paribas Em. Gel. Am.Bir.Kam.Dış.Borç.Arç. EYF 0,039395 0,74
BNP Paribas Em. Gel. Amç.İkin.Kam.Dış.Bor.Arç.EYF 0,041909 0,68
Garanti Em. Hay. Grp.Yön.Glr Am.Kmu.D.B.A.EYF 0,040834 0,68
Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF 0,031190 0,67
Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF 0,060142 0,67
Allianz Hayat Em.Grp.Yön.Glr.Am.Kamu Dış Brç.A.EYF 0,039826 0,67
Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF 0,045662 0,66
Garanti Em. Hay. Glr Am.Kamu Dış Brç.Ar. 0,059994 0,66
Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,053882 0,66
AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Dış Borç.Ar. EYF 0,042405 0,66
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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