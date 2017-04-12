En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 0,25 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Standart EYF", yüzde 0,24 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Standart EYF 0,012255 0,25 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012471 0,24 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,016358 0,24 Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF 0,016853 0,23 Halk Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Brçl.Ar.Std. EYF 0,013927 0,22 Vakıf Em. Altın EYF 0,017150 0,22 Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF 0,016451 0,22 Anadolu Hayat Em. Altın EYF 0,016008 0,22 Axa Hayat ve Em. Altın EYF 0,015162 0,22 Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016579 0,22

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)