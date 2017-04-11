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En Fazla Kazandıran Bes Fonları
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En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 3,48 ile "NN Hay. Em. Büyüme Ama. Hisse Senedi EYF", yüzde 3,24 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Büy.Ama.Hisse Sen.EYF" ve yüzde 3,11 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 3,48 ile "NN Hay. Em. Büyüme Ama. Hisse Senedi EYF", yüzde 3,24 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Büy.Ama.Hisse Sen.EYF" ve yüzde 3,11 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
NN Hay. Em. Büyüme Ama. Hisse Senedi EYF 0,090228 3,48
Cigna Finans Em. ve Hay. Büy.Ama.Hisse Sen.EYF 0,039835 3,24
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,017756 3,11
Garanti Em. Hay. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF 0,016782 3,10
AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Ama. Hisse Senedi EYF 0,028471 3,08
AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Ama. Hisse Sen. Grup EYF 0,044839 3,08
Groupama Em. Grp.Yön.Büy.Amaç.Hisse Sen. EYF 0,023774 3,06
Halk Hayat ve Em. Büyüme Ama. Hisse Senedi EYF 0,017073 3,04
Anadolu Hayat Em. Büy.Ama.His.Sen.Beyaz EYF 0,039086 2,95
Garanti Em. Hay. Büy. Ama. Hisse Senedi EYF 0,085712 2,95
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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