En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,14 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", yüzde 1,10 ile "Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,016467 1,14 Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF 0,016965 1,10 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,016294 1,10 Vakıf Em. Altın EYF 0,017265 1,09 Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF 0,016561 1,09 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,016777 1,09 Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016689 1,09 Axa Hayat ve Em. Altın EYF 0,015262 1,09 Anadolu Hayat Em. Altın EYF 0,016115 1,08 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,016071 1,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)