En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 0,51 ile "Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF", yüzde 0,41 ile "Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF" ve yüzde 0,37 ile "Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,047055 0,51 Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF 0,031352 0,41 Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF 0,012583 0,37 Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF 0,044527 0,31 Ziraat Hayat ve Em. Başlangıç Katılım EYF 0,010033 0,30 Allianz Hayat Em.Grp.Yön.Glr.Am.Kamu Dış Brç.A.EYF 0,038922 0,30 Allianz Hayat Em.Glr.Am.Kamu Dış Brç.Ar.EYF 0,059540 0,29 MetLife Em. ve Hay.Gelir Am.Kamu Dış Brç.A.EYF 0,022629 0,29 Ziraat Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Dış Borç.Ar. EYF 0,023044 0,29 Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF 0,021752 0,29

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)