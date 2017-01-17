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En Fazla Kazandıran Bes Fonları
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En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 0,79 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,56 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,48 ile "MetLife Em. ve Hay. Grup.Yön.Gl.Am.Kamu B.A.EY" oldu.

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 0,79 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,56 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,48 ile "MetLife Em. ve Hay. Grup.Yön.Gl.Am.Kamu B.A.EY" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023804 0,79
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,031128 0,56
MetLife Em. ve Hay. Grup.Yön.Gl.Am.Kamu B.A.EY 0,015396 0,48
MetLife Em. ve Hay. Gelir Am.Kamu Borç.Ar.EYF 0,015022 0,47
Cigna Finans Em. ve Hay. Büy. Ama.Esn. Emk. EYF 0,016957 0,45
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012531 0,45
Vakıf Em. Esnek EYF 0,040527 0,43
Groupama Em. Katkı EYF 0,012281 0,43
Allianz Yaşam ve Em. Glr Kamu Brç.Ar. EYF 0,052934 0,42
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012292 0,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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