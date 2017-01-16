En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,09 ile "Vakıf Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF", yüzde 0,88 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. Grup EYF" ve yüzde 0,87 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,053574 1,09 AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. Grup EYF 0,038655 0,88 AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF 0,047817 0,87 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023618 0,85 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,030954 0,85 Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,014972 0,83 MetLife Em. ve Hay. Grup.Yön.Gl.Am.Kamu B.A.EY 0,015322 0,74 Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF 0,033738 0,73 Allianz Hayat Em.Büyüme Amaçlı His. Sen. EYF 0,063617 0,72 Cigna Finans Em. ve Hay. Büy.Ama.Hisse Sen.EYF 0,034076 0,69

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)