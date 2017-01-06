En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,63 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF", yüzde 1,44 ile "Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF" ve yüzde 1,41 ile "Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,017044 1,63 Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF 0,021084 1,44 Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,019786 1,41 Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,038674 1,37 Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.2.K.D.B.Ar. EYF 0,026526 1,36 Allianz Hayat Em.Glr.Am. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,036701 1,29 Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,051742 1,22 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,014809 1,20 Vakıf Em. Altın EYF 0,015554 1,14 Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF 0,015268 1,14

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)