En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,26 ile "Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF","BNP Par. Car. Em. Altın EYF" ve "Anadolu Hayat Em. Altın EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,014842 1,26 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,014633 1,26 BNP Par. Car. Em. Altın EYF 0,014510 1,26 Anadolu Hayat Em. Altın EYF 0,014358 1,26 Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF 0,015096 1,25 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,014940 1,25 Axa Hayat ve Em. Altın EYF 0,013592 1,25 Groupama Em. Altın EYF 0,015341 1,24 Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF 0,014752 1,24 Vakıf Em. Altın EYF 0,015378 1,22

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)