En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 3,06 ile "Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF", yüzde 2,72 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF" ve yüzde 1,37 ile "Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,01946 3,06 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,01668 2,72 Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,04383 1,37 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,01445 1,04 Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,01466 1,04 Anadolu Hayat Em. Altın EYF 0,01418 1,03 Axa Hayat ve Em. Altın EYF 0,01342 1,02 Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF 0,01457 1,02 Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF 0,01491 1,02 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,01476 1,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)