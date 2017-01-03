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En Fazla Kazandıran Bes Fonları
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En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 0,74 ile "Fiba Em. ve Hay. Büy.Amaç.His. Sen. EYF", yüzde 0,50 ile "Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF" ve yüzde 0,40 ile "Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF", "AvivaSA Em. ve Hay.

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 0,74 ile "Fiba Em. ve Hay. Büy.Amaç.His. Sen. EYF", yüzde 0,50 ile "Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF" ve yüzde 0,40 ile "Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Büy.Amaç.His. Sen. EYF 0,035032 0,74
Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF 0,036088 0,50
Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF 0,029286 0,40
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,016243 0,40
Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF 0,011802 0,38
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF 0,029885 0,36
Allianz Hayat Em.Glr.Am. Esnek EYF 0,033809 0,33
Vakıf Em. Gelir Am. 1. Esnek EYF 0,017643 0,30
Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF 0,020518 0,29
Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,043234 0,29



(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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