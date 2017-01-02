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En Fazla Kazandıran Bes Fonları
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En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,54 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,73 ile "Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF", "Allianz Hayat Em.Büyüme Amaçlı His. Sen. EYF" ve yüzde 0,63 ile "Fiba Em. ve Hay. Büy.Amaç.His.

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,54 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,73 ile "Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF", "Allianz Hayat Em.Büyüme Amaçlı His. Sen. EYF" ve yüzde 0,63 ile "Fiba Em. ve Hay. Büy.Amaç.His. Sen. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023348 1,54
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF 0,032761 0,73
Allianz Hayat Em.Büyüme Amaçlı His. Sen. EYF 0,061787 0,73
Fiba Em. ve Hay. Büy.Amaç.His. Sen. EYF 0,034776 0,63
Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am.Hisse Sen. EYF 0,072131 0,62
Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,014458 0,62
Vakıf Em. Grup Esnek Beyaz EYF 0,012828 0,60
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,014333 0,58
Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,014538 0,56
Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF 0,014791 0,56
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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