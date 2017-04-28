En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,56 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,36 ile "Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,31 ile İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Gümüş BYF 13,290227 -1,56 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,010408 -1,36 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014056 -1,31 Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,111589 -1,22 İş Port. BİST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,056168 -1,20 Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 16,881303 -1,15 Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,312869 -1,12 Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,026144 -1,05 Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,018120 -1,05 Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,016088 -0,92

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)