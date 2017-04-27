En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,55 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,83 ile "Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF" ve yüzde 0,78 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,55 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,83 ile "Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF" ve yüzde 0,78 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Finans Portföy Gümüş BYF
|13,500162
|-1,55
|Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF
|17,077432
|-0,83
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|135,840411
|-0,78
|Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)
|0,112963
|-0,77
|İş Port. BİST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,056851
|-0,76
|Finans Portföy Altın BYF
|13,358086
|-0,72
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon
|35,697635
|-0,70
|Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.)
|31,784095
|-0,66
|Fokus Portföy Hisse Sen. F. (Hisse Sen. Yoğ.)
|0,098326
|-0,63
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. F. (His.Sen.Yoğ)
|0,020007
|-0,50
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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