En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,55 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,83 ile "Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF" ve yüzde 0,78 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Gümüş BYF 13,500162 -1,55 Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 17,077432 -0,83 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 135,840411 -0,78 Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,112963 -0,77 İş Port. BİST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,056851 -0,76 Finans Portföy Altın BYF 13,358086 -0,72 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 35,697635 -0,70 Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.) 31,784095 -0,66 Fokus Portföy Hisse Sen. F. (Hisse Sen. Yoğ.) 0,098326 -0,63 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. F. (His.Sen.Yoğ) 0,020007 -0,50

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)