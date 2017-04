En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,49 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F.", yüzde 1,01 ile "Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F (HSYF)" ve yüzde 0,92 ile "Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F (HSYF)" oldu.



Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. 0,020900 -1,49 Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) 0,015548 -1,01 Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) 7,133633 -0,92 Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) 0,089947 -0,90 Actus Portföy Hisse Senedi Fonu 1,105483 -0,54 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,043061 -0,48 Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,497036 -0,48 Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu 0,037923 -0,43 Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,181381 -0,40 İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.) 0,026773 -0,37

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)