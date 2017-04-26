En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,49 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F.", yüzde 1,01 ile "Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F (HSYF)" ve yüzde 0,92 ile "Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,49 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F.", yüzde 1,01 ile "Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F (HSYF)" ve yüzde 0,92 ile "Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F.
|0,020900
|-1,49
|Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF)
|0,015548
|-1,01
|Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF)
|7,133633
|-0,92
|Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF)
|0,089947
|-0,90
|Actus Portföy Hisse Senedi Fonu
|1,105483
|-0,54
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon
|0,043061
|-0,48
|Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF)
|1,497036
|-0,48
|Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu
|0,037923
|-0,43
|Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu
|1,181381
|-0,40
|İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.)
|0,026773
|-0,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
sponsored ads