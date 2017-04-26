En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,49 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F.", yüzde 1,01 ile "Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F (HSYF)" ve yüzde 0,92 ile "Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F (HSYF)" oldu.

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,49 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F.", yüzde 1,01 ile "Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F (HSYF)" ve yüzde 0,92 ile "Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. 0,020900 -1,49
Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) 0,015548 -1,01
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) 7,133633 -0,92
Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) 0,089947 -0,90
Actus Portföy Hisse Senedi Fonu 1,105483 -0,54
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,043061 -0,48
Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,497036 -0,48
Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu 0,037923 -0,43
Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,181381 -0,40
İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.) 0,026773 -0,37


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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