En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,58 ile "Finans Portföy Altın BYF", yüzde 2,50 ile "Fiba Portföy Altın F." ve yüzde 2,47 ile "İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Altın BYF 13,476695 -2,58 Fiba Portföy Altın F. 0,013198 -2,50 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014215 -2,47 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 137,149047 -2,45 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,022187 -2,23 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,020852 -2,14 Finans Portföy Gümüş BYF 13,737950 -2,13 Ak Portföy Altın Fonu 0,035627 -2,12 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,010872 -2,11 HSBC Portföy Altın Fonu 1,365102 -2,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)