En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,50 ile Finans Portföy Gümüş BYF, yüzde 0,88 ile Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu ve yüzde 0,66 ile Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Gümüş BYF 14,036669 -1,50 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,010715 -0,88 Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) 0,091079 -0,66 Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) 0,015835 -0,63 Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) 7,217566 -0,60 Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,042767 -0,48 İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) 0,043850 -0,42 İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.) 0,026916 -0,33 Actus Portföy Hisse Senedi Fonu 1,111948 -0,29 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014575 -0,25

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)