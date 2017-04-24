Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Ara
BİST 93.284 %0,93
DOLAR 3,5834 %-0,94
EURO 3,8905 %-0,35
PARİTE 1,0854 %1,18
ALTIN 146,52 %-2,53
FAİZ 11,22 %0,63
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,50 ile Finans Portföy Gümüş BYF, yüzde 0,88 ile Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu ve yüzde 0,66 ile Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) oldu.

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,50 ile Finans Portföy Gümüş BYF, yüzde 0,88 ile Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu ve yüzde 0,66 ile Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Finans Portföy Gümüş BYF 14,036669 -1,50
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,010715 -0,88
Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) 0,091079 -0,66
Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) 0,015835 -0,63
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) 7,217566 -0,60
Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,042767 -0,48
İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) 0,043850 -0,42
İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.) 0,026916 -0,33
Actus Portföy Hisse Senedi Fonu 1,111948 -0,29
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014575 -0,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yabancı His, Istanbul, İstanbul, Marmara, Finans, Gümüş, Bıst, En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, Yatırım Fonu, Yatırım Fonları